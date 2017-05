Detento é baleado, tem carro destruído por fogo e nega esclarecimentos à polícia

Jovem de 24 anos, foragido do semiaberto de Itaquirai, sul de Mato Grosso do Sul, foi ferido a tiros na madrugada desta sexta-feira (12). Ele não quis dar detalhes do que aconteceu e, de acordo com registro policial, seu veículo foi encontrado em chamas logo depois.



Policiais militares foram acionados por funcionários do hospital público, São Francisco, mas a vítima apenas afirmou que procuraria a delegacia da cidade, caso houvesse interesse em prestar esclarecimentos. Com comportamento alterado, segundo a equipe da unidade de saúde, a vítima precisou de atendimento médico após o tiro atingir seu joelho.



Veículo do detento foi encontrado em chamas minutos depois, na avenida Industrial. Boletim de ocorrência foi registrado pelos militares na Delegacia de Polícia Civil do município, para que o caso fique registrado.