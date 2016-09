Detento é autuado por tráfico de drogas ao entrar com maconha em presídio

Na noite desta quinta-feira (8) um detento de 28 anos foi autuado por tráfico de drogas ao tentar entrar na Penitenciária de Regime Semiaberto Masculino de Dourados com 118 gramas de maconha escondidas nas roupas.



De acordo com o site Dourados News, o detento cumpre pena no presídio e a droga foi encontrada no momento da revista. Questionado sobre o entorpecente o preso disse “não conseguir viver sem a maconha”.



Após a preensão da droga o homem foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Dourados.