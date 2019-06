Detento é agredido por irmãos em penitenciária

Tamanho do texto

Carla Salentim/TV Morena Presos passaram por atendimento médico

Os presos Claudinei Costa, de 49 anos e os irmãos Joney e Jorley Zanabria Souza, de 31 e 28 anos, foram parar na delegacia após brigarem dentro do Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá, na última segunda-feira (10).

Claudinei relatou na delegacia que estava voltando para a sua cela, quando foi atacado pelos irmãos com um pedaço de madeira. Ele também foi agredido com chutes, socos. A agressão só terminou quando Joney e Jorley foram detidos por outros detentos e Claudinei conseguir ir até a saída do pavilhão.

Conforme o site Diário Online, depois de controlada a situação, os agentes penitenciários de plantão chamaram a Polícia Militar para encaminhar os três internos à delegacia. O detento agredido tinha lesões na cabeça, nos braços e nariz; Jorley machucou as mãos e os dedos e Joney apresentava escoriações no peito. O motivo da agressão não foi informado na ocorrência policial.

A assessoria de imprensa da Agepen, informou que encaminhou Claudinei Costa para atendimento médico no pronto-socorro e que os envolvidos serão isolados em cela disciplinar.