Detento de semiaberto é morto a tiros ao deixar unidade de segurança

Jovem de 25 anos foi morto a tiros ao chegar em casa, no início da manhã desta terça-feira (16). Morador do bairro Residencial Sol Nascente, em Naviraí, interior de Mato Grosso do Sul, o a vítima era detento do semiaberto da cidade e havia acabado de deixar o local.



Segundo boletim de ocorrência, a esposa de Lindomar Cardamone estava em casa quando escutou os disparos de arma de fogo, por volta das 6h15. Ao sair do imóvel, encontrou o marido caído ao chão, ainda com vida.



Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima até a Santa Casa do município. Lindomar foi atendido por médicos da unidade, que informaram que os tiros atingiram pelo menos cinco partes do corpo da vítima, entre elas o ombro esquerdo, coxa direita e uma das mãos. Por conta dos ferimentos, jovem não resistiu e morreu no hospital.



Esposa da vítima informou ainda que seu marido conhecia o autor, mas não soube dizer o nome do suspeito. Relatou apenas que quem atirou contra Lindomar era todo tatuado. Caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.