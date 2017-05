Desvio de R$ 150 milhões: rodovias deixaram de receber valor destinado para obras

Deurico/Capital News Estavam na coletiva PF E CGU

A quarta fase da Operação Lama Asfáltica, denominada Máquina Lama, identificou superfaturamentos em obras das rodoviais estaduais e no então, Aquário do Pantantal, obra que está parada desde então. Após a realização de cumprimento de mandatos, a Polícia Federal e Controladoria-Geral da União concederam coletiva à imprensa, na manhã de hoje (11).

Deurico/Capital News Mozzotti diz que prejuizo chega a 150 milhões

Segundo a PF, o prejuizo chega a casa dos 150 milhões de reais só nesta fase da operação, 30 milhões em proprina e o restante em contratos que foram superfaturados. As rodovais MS 040,180, 295 e 436 são as rodovias em que as irregularidades estavam acotecendo. Recursos para essas obras teriam sido pagos e deveriam ser destinados para melhorias nesses locais, o que não aconteceu.Foi identificado um sobrepreço na mesma. Só a obra do aquário, que não está e nem tem previsão de ficar pronta, chega a 200 milhões de reais. “Prejuízo chegaria a R$ 2 milhões é apontado como certo pela PF. Este dinheiro foi pago por serviços não executados, conforme a investigação”, disse o delegado da PF Cleo Mazzotti.





Na manhã de hoje, agentes estiverem bem cedo na casa do Ex-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Andre Pucinelli. Ele chegou a ser levado para a sede da Polícia Federal, onde presdtou depoimento e, logo depois, para unidade da Agepen, para que a tornozeleira que ele usará pelos próximos dias, fosse colocada. Ainda segundo a PF e a CGU, essa organização criminosa está agindo desde 2011 e que o então governador era benificiado indiretamente.



Estão presos o ex-coordenador de licitações da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Mauro Cavalli; o ex-secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz ), André Cance, e o dono da gráfica Alvorada, Micherd Jafar Junior.



A PF está tentando localizar um dos sócios da empresa Digix, antiga Digitho Brasil, que teve contrato com a gestão de Pucinelli. Há nove mandados de condução coercitiva, 32 de busca e apreensão, além do sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e até de empresas como o Frigorífico JBS, Ice Cartões, Águas Guarirobas e El Dourado papel e celulose. Ao todo são 100 milhões de reais de bens bloqueados de cada investigado nesta 4ª fase da operação.