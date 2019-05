Desaparecido: Homem é encontrado morto

Tamanho do texto

Desaparecido desde da última sexta-feira (24) Assunção Ojeda de 47 anos, foi encontrado morto à beira de um rio, em Ponta Porã, nesta terça-feira (28). O carro da vítima foi encontrado incendiado próximo ao rio.

Após não retornar para casa o filho de Assunção, procurou a polícia. Ele relatou que buscou informações sobre o pai no bar onde Assunção estava e foi informado que a vítima estava na companhia de uma rapaz e o mesmo teria deixado a motocicleta no local e retornado somente no dia seguinte.

A família realizou buscas pela vítima, mas encontraram somente o carro dele incendiado. Ainda não informações sobre o motivo do assassinato. A polícia procura por possíveis autores.