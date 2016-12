Deputados do PSDB batem o pé e insistem em candidatura na Assembleia

Divulgação/Assembleia Sérgio de Paula não conseguiu convencer tucanos

Deputados do PSDB se reuniram com o chefe da Casa Civil de Reinaldo Azambuja (PSDB), Sérgio de Paula, na manhã desta quinta-feira (1º). Eles alegam que a reunião, no gabinete de Flávio Kayatt (PSDB), não estava marcada, mas a presidência da Assembleia Legislativa acabou entrando na pauta do encontro.



O governador Reinaldo Azambuja tenta convencer deputados a chegarem a um consenso, mas não consegue convencê-los a desistir. “Em momento nenhum a bancada titubeou. Está unida e defendendo os mesmos princípios, de busca por um espaço”, declarou Beto Pereira (PSDB).



Beto afirmou que até os 45 minutos do segundo tempo (comparando a uma partida de futebol) tentará um consenso. Porém, não falou em desistência. Indagado se é o candidato do PSDB, preferiu dizer que é o “porta voz”.



O líder do Governo na Assembleia, Rinaldo Modesto, já adotou um discurso mais tranquilo. Ele disse que desde o início há pretensos candidatos e não descartou a possibilidade de o partido ocupar outro cargo e não a presidência. “Até o último minuto pode ter novidade. Em um momento de crise, mais do que nunca é preciso que haja consenso”, declarou.



O deputado Maurício Picarelli (PSDB), um dos interessados na candidatura, saiu da reunião antes do final. Ele alegou que alguns detalhes estavam sendo fechados e que voltaria, mas acabou ficando pelo plenário.



Picarelli e Beto disputavam a preferência do partido para concorrer e Sérgio chegou a citar Beto como escolhido. Picarelli não gostou e disse que Sérgio não é deputado para votar. Indagado sobre a preferência por Beto, ele disse que só acredita quando for levado a voto.



Onevan de Matos preferiu não falar sobre eleição da mesa diretora e brincou que não ouviu esta parte da reunião. Já Kayatt também falou em consenso, ressaltando que tradicionalmente não há disputa no voto para eleição do presidente da Casa.



A reunião não contou com a participação de três dos oito deputados do PSDB. Felipe Orro (PSDB), Ângelo Guerreiro (PSDB) e Mara Caseiro (PSDB) ficaram de fora da reunião, que teve a participação de Beto, Picarelli, Rinaldo, Kayatt e Onevan de Matos.