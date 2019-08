Dentro de comércio empresário é executado

Tamanho do texto

Divulgação/Ponta Porã Vítima estava em frente a sua empresa

O empresário Evandro Tobias Garai, 32 anos , foi assassinado no último sábado (17), em Ponta Porã. A vítima estava no comércio denominado “Jaguar Centro Automotivo”, em uma caminhonete da marca Toyota Hilux.

O caso ocorreu nas proximidades de estabelecimento automotivo de sua propriedade, quando foi surpreendido pelos pistoleiros.

Os assassinos chegaram ao local em uma motocicleta e realizaram aproximadamente 15 disparos de pistola de calibre 9mm. De acordo com o site Porã News, Evandro desceu da caminhonete e correu por aproximadamente dez metros, quando na rua Visconde de Taunay foi executado com sete disparos do calibre 9mm.

No dia 26 de julho deste ano, o funcionário de Evandro, identificado como, Vitor Thiago Ratier Vilanova,28, foi executado a tiros quando se encontrava sentado em um sofá no interior da Jaguar Centro Automotivo.

A polícia investigará se os crimes tem ligação.