Dentro de cela da Máxima, presidiário vendia droga por R$ 5

Apesar de estar atrás das grades e, teoricamente, impedido de se envolver em crimes, presidiário foi flagrado cometendo tráfico de drogas dentro de cela do Presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande. O detento, de 37 anos, foi identificado depois que agentes penitenciários encontraram mais de 30 porções de maconha, durante revista de rotina.





Deurico/Capital News Presídio de Segurança Máxima

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, dois agentes vistoriavam o banheiro da cela 103 do pavilhão IV, ala B, quando acharam dois embrulhos de plástico, que continham 38 porções de maconha. No local, havia sete presos e um deles assumiu que era o dono do entorpecente.



O presidiário contou que cada porção seria vendida por R$ 5. O homem já tinha antecedente por tráfico de drogas e foi indiciado novamente pelo crime.