Delegacia plantonista da Capital muda número de telefone

Deurico/Capital News Depac Centro

O número de telefone da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) , localizada na rua Padre João Crippa, no Centro de Campo Grande, mudou temporariamente, devido a reforma no prédio.

Conforme as informações, atendimentos são feitos pelo (67) 3356-6353. O atendimento ao público está ocorrendo normalmente no prédio da 2ª DP, na Avenida Monte Castelo, 464, no Monte Castelo.

O motivo da mudança é que a unidade passará por obras de melhorias da infraestrutura, por meio do projeto Mãos que Constroem, que utiliza mão de obra de presos dos regimes aberto e semiaberto do sistema prisional da Capital para revitalizar os prédios da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).