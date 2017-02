Deficiente auditivo é morto a golpes de facão em assentamento

Tamanho do texto

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após serem atacadas com um facão na noite desta sexta-feira (17). Edenir Moreno Morales, que é deficiente auditivo, morreu enquanto a segunda vítima havia saído para pedir ajuda. Caso aconteceu por volta da 20h04, em uma residência na região do assentamento Aldeia Serro Y, em Guia Lopes da Laguna.

Segundo boletim de ocorrência, o esposo da sobrevivente é o principal suspeito pelo crime. De acordo com a vítima, uma mulher de 59 anos, ela e Edenir estavam em casa assistindo TV quando o autor, um indígena identificado apenas como Valdinei, chegou ao local ameaçando os moradores.

“Agora vocês vão ver”, teria dito o suspeito momentos antes da ação. Após se esquivar de um dos golpes, a vítima conseguiu fugir do local tendo apenas uma pequena lesão no supercílio. Mas ao retornar a residência com ajuda, a mulher encontrou Edenir caída ao chão, já sem vida.

Vítima fatal apresentava ferimentos, provocados pelo facão, na cabeça e no rosto. Suspeito pelo crime ainda não foi localizado. Caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município de Jardim.