Debate sobre a prevenção do suicídio, direitos dos idosos e CPI estão na agenda da ALMS

Discussão de estratégias para prevenção do suicídio, sessões plenárias, reuniões das comissões permanentes, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Governo de MS e da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa estão na programação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) para a semana entre os dias 25 e 29 de setembro.



Terça-feira (26), às 8h, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne no plenarinho Deputado Nelito Câmara para analisar a legalidade de matérias que deram entrada na Casa de Leis. Fazem parte do grupo de trabalho Beto Pereira (PSDB), presidente; Renato Câmara (PMDB), vice-presidente; Lídio Lopes (PEN), Pedro Kemp (PT) e Professor Rinaldo (PSDB), como membros titulares. A partir das 9h, os parlamentares participam da sessão plenária, as terças, quartas e quintas-feiras, no plenário Deputado Júlio Maia.



Ainda terça-feira, os deputados Mara Caseiro (PSDB), Professor Rinaldo (PSDB) e o subsecretário de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, Thiago Freitas, realizam a audiência pública Setembro Amarelo: Unidos na Prevenção ao Suicídio. O debate, marcado para as 14h no Plenário, foi motivado pelos altos índices registrados em Mato Grosso do Sul. O Estado é vice-líder no ranking nacional de suicídios entre jovens, com idades entre 15 e 29 anos. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete o ato extremo de tirar a própria vida, conforme levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS).



Quarta-feira (27), às 15h30 no Plenarinho, está prevista a reunião de trabalho da CPI das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado de MS, no plenarinho. Integram o grupo de trabalho Paulo Corrêa (PR), presidente; Flavio Kayatt (PSDB), relator; e Pedro Kemp (PT), Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Eduardo Rocha (PMDB), como titulares.



No dia seguinte, dia 28, está prevista reunião da Comissão Permanente de Saúde, às 8h, no Plenarinho. Às 14h, no mesmo local, os direitos dos idosos estarão em discussão durante reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, coordenada pelo deputado Renato Câmara (PMDB).