Criminosos seguiriam para o Paraguai em comboio com 4 caminhonetes roubadas

Divulgação/PRF Caso foi registrado na delegacia plantonista do Centro, depois encaminhado à Defurv

Seis pessoas foram presas se organizando para seguir em comboio para o Paraguai com quatro caminhonetes roubadas. A operação policial para desarticular o esquema criminoso envolveu policiais rodoviários federais e policiais militares do Batalhão de Choque e aconteceu entre a noite desta terça-feira (9) e madrugada de hoje, em Campo Grande.

De acordo com informações da PRF, a primeira abordagem ocorreu perto do quilômetro 530 da BR-163. No local, foi interceptada uma caminhonete Hilux , que era conduzida por um homem, de 27 anos.

Ele não soube explicar os motivos da viagem e ficou bastante nervoso diante dos policiais. Em verificação, foi constatado que o veículo tinha registro de roubo em Anápolis (GO).

O homem acabou confessando que iria para Campo Grande, onde dois comparsas o aguardavam em um hotel. De lá, seguiriam para o Paraguai.

Policiais militares foram acionados e no endereço encontraram mais dois veículos, sendo um Fusion que serviria como batedor, segundo a polícia, e outra Hilux. No local, um homem, de 28 e outro de 34 anos foram presos. Os dois homens revelaram que também iriam para o país vizinho e que aguardavam outra caminhonete, também Hilux, furtada que viria de Goiás.

Policiais que atuam na rodovia perto de Jaraguari foram avisados e montaram barreira à espera do criminoso que não obedeceu à ordem de parada, fugiu e foi perseguido, mas acabou preso.

Com o motorista, de 23 anos, havia uma passageira, de 26, e outro homem, de 27. Além de duas crianças, de 1 e 8 anos que são filhos da mulher e a terceira, de 4 anos, filho do passageiro.

O motorista dessa terceira caminhonete informou de uma quarta Hilux que estaria em um Centro Automotivo na cidade, aguardando para um integrante da quadrilha ir buscá-la. No local, os militares encontraram o veículo e o identificaram como clone.

As quatro caminhonetes recuperadas e o Fusion foram levados para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv). As crianças foram entregues aos responsáveis.