Criança foi estrangulada por adolescente após tentativa de estupro, diz delagado

Márcio Rogério/Nova News Corpo foi jogado em detalhado de casa vizinha de onde mora o pai do autor

O delegado André Luiz Novelli Lopes, responsável pela investigação da morte do menino Vitor Figueiredo Rodrigues Peixin, de 10 anos, em Nova Andradina, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (14). Ele revelou que o adolescente de 17 anos, apreendido depois que o corpo da criança foi encontrado, confessou ter estrangulado a vítima depois de não ter conseguido abusar da criança sexualmente. Segundo o delegado, o estrangulamento ocorreu porque Vitor reagiu às agressões, se debatendo e chorando.

O menino estava desaparecido desde a manhã de domingo (11). Segundo o Boletim de Ocorrência, o padrasto do garoto contou que havia cortado o cabelo dele, que em seguida tomou banho e disse que iria para a casa da avó, comemorar o aniversário dela. Após isso, foi a vez de o padrasto entrar no banheiro, momento em que ouviu um barulho no portão, depois o menino não foi mais visto.

De acordo com o delegado o adolescente cruzou com a criança enquanto Vitor seguia para a casa da avó. O rapaz prometeu que daria um tênis ao menino para convencê-lo a ir com ele para a casa do pai, que estava vazia. O rapaz chegou a tirar a roupa da criança, mas não conseguiu cometer o estupro e a estrangulou. Para se livrar do corpo, o autor o jogou no detalhado de uma casa vizinha. Ao ser ouvido, o adolescente declarou que passou a madrugada de sábado para domingo na balada no Distrito Industrial e ao amanhecer se dirigiu ao Bairro Argemiro Ortega, onde mora o seu pai.

O delegado afirmou ao site Nova News que não houve negligência da família que todos estão muito chocados com “este crime bárbaro”. “Isso prova que é o tipo de crime que pode ser cometido por qualquer um e contra qualquer criança”. De acordo com o Novelli, o local e a maneira como o corpo foi descartando indicaram a polícia que o crime poderia ter sido cometido por alguém que morava no bairro. O adolescente deverá ser recambiado à UNEI de Dourados onde deverá permanecer internado provisoriamente pelo ato infracional cometido.

O corpo

O corpo de Vitor estava perto de uma antena parabólica existente no telhado do imóvel e acabou sendo localizado por populares, em virtude do mau cheiro. Uma moradora do bairro teria sentido odor forte vindo do telhado e pedido a um adolescente de 15 anos que verificasse do que se tratava. Ele subiu no local e encontrou o cadáver já em estado de decomposição.

A moradora da casa onde o garoto foi encontrado disse que viaja constantemente e que no final de semana não estava no imóvel, pois havia ido para Dourados. Ela disse que chegou na segunda-feira (12) à noite e, apenas na manhã de ontem (13) percebeu que havia algo estranho no telhado.