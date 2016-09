Criança é salva por policiais após ser vítima de estupro de vulnerável

Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta terça-feira (13) por transportar uma menina de 4 anos sem vínculo familiar em um veículo Sport Utility Vehicle com placas Umuarama sentido a cidade de Campo Grande.





Divulgação/PRF Os policiais resgataram a menina durante abordagem policial

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal a prisão aconteceu na Unidade Operacional da cidade de Naviraí, na BR-163. Questionado sobre os documentos da criança o condutor que é funcionário do avós da mesma em uma propriedade rural confessou ter pego a menina sem autorização da família que é da cidade de Xambre, no Paraná.



Os agentes realizaram o teste do etilômetro e constataram que o condutor possuía 0,38 mg/l de álcool no corpo. Após verificações por meio de contatos telefônicos os policiais descobriram que a menina havia sido tirada da família sem consentimento e estaria sendo vítima de estupro de incapaz pelo suspeito.



Diante dos fatos o condutor foi encaminhado para à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí por estupro de vulnerável, furto de veículo e dirigir alcoolizado.



Já a vítima aguardou os pais na cidade que logo após sabem do ocorrido foram até a delegacia buscar a filha.