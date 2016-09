Criança de três anos sofre tentativa de estupro em rodoviária

Tamanho do texto

Um homem foi flagrado tentando abusar de menino de três anos. A mãe da criança aguardava o ônibus para ir até a cidade de Angélica. O caso aconteceu no sábado (3), na rodoviária, em Ivinhema.



De acordo com o Dourados News, a criança pediu para ir ao banheiro enquanto a mãe arrumava as malas. Quando a mãe chegou ao banheiro flagrou o filho de calças abaixadas com outro homem também de calças abaixadas.



O homem empurrou o menino e deixou cair uma sacola com lubrificantes. A mãe percebeu que o menino com lubrificantes nas partes íntimas. O suspeito fugiu e a mulher procurou uma delegacia, em seguida foi encontrado na casa da namorada. Ele foi reconhecido e recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável.