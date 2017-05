Crânio humano é encontrado em bairro de Três Lagoas

Divulvação Policia Militar Crânio humano estava em plantação de mandioca

A Polícia Militar de Três Lagoas recebeu uma ligação anônima por volta das 20h30 deste domingo (14) com a informação de que uma ossada humana estaria em um terreno localizado no bairro Jardim Carioca.



Segundo o site JPNews, uma equipe da Rotai (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior) foi até o local e realizou uma vistoria no terreno onde havia uma plantação de mandioca, onde então foi encontrado o crânio humano. A polícia chegou a procurar o restante da ossada, porém não houve sucesso.



O crânio estava sobre um pequeno monte de terra e não apresentava nenhum tipo de perfuração que indicasse violência.



O que chamou a atenção é que apesar da chuva que caiu na região, não havia respingos de terra, o que deu a entender de que o crânio possa ter sido colocado recentemente no lugar onde foi encontrado.



Com a elaboração do boletim de ocorrência, foram tomadas as providências legais em relação ao caso.