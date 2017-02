Corpo não identificado é encontrado em estado de decomposição em residência

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Corpo foi encontrado em estado de decomposição

Polícia Civil (PC) de Corumbá investiga a morte de um homem ainda não identificado desde a noite desta segunda-feira (20). O corpo foi encontrado em uma casa vazia e à venda, na região central de Corumbá, oeste de Mato Grosso do Sul.



Segundo boletim de ocorrência, vizinhos abordaram uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulha na região, relatando o mau cheiro vindo do imóvel e suspeitas de ter uma pessoa morta no local. Os responsáveis pela residência foram contatados e acompanharam a guarnição durante vistoria pelos cômodos da casa.



Corpo foi encontrado nos fundos da residência em estado de decomposição. A área foi isolada para trabalhos dos peritos e equipe de investigação da PC também esteve no local. Caso foi registrado como morte a esclarecer na 1º Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.