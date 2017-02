Corpo é encontrado em estado de decomposição no Jardim Columbia

Homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21) em Campo Grande. Segundo boletim de ocorrência, corpo estava em um matagal próximo à chácara Santa Isabel, no Jardim Columbia.



Peritos foram acionados e as primeiras análises indicam que o corpo estava em estado de decomposição. Caseiro da chácara onde o caso aconteceu informou que já havia sentido mau cheiro no local, mas acreditava se tratar de um animal morto.



Investigadores da Polícia Civil também estiveram no local e o caso agora será investigado. Exame necroscópico será realizado para analisar a possível causa da morte. Perícia papiloscopica também está previsto para tentar identificar o corpo.