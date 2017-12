Corpo de jovem de que se afogou em lago na noite de Natal é encontrado

Vicentina Online Bombeiros iniciaram as buscas por voltas das 7h30 desta terça-feira

Siliga News Jackson acabou se afogando depois de tentar atravessar o lago

O corpo do jovem identificado como Jackson Ajala Neves, 20 anos, foi localizado a pouco, por volta das 11h30. Ele morreu afogado na noite desta segunda-feira (25) por volta das 23h, quando nadava em um dos lagos da Orla do Rio Dourados, em Fátima do Sul.

De acordo com site Siliga News, o corpo do jovem foi localizado próximo de onde os amigos relataram que ele havia sumido. Quatro Militares do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul participaram das buscas iniciadas por volta das 7h30 desta terça-feira (26).

Segundo relatos feitos à reportagem do Siliga News, a vítima e os amigos tentaram atravessar o lago a nado. Os três amigos Jackson de conseguiram, mas o rapaz acabou se afogando e desaparecendo nas águas.

De acordo com o site, desde quando foram construídos os lagos da Orla, não havia registros de afogamento no local. Familiares, amigos e populares acompanharam desde cedo as buscas pelo corpo do jovem.