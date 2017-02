Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando em rio

Corpo de Ivanildo Ferreira, de 50 anos, foi encontrado boiando no Rio Taquarizinho, próximo a cidade de Rio Verde, no norte de Mato Grosso do Sul, na tarde de quinta-feira (2). A vítima estava desaparecida desde o dia 31 de dezembro do ano passado, mas a família não havia registrado boletim de ocorrência até o momento.



Segundo registro policial, um homem que trabalha em um areeiro próximo da ponte que dá acesso a Colônia Paredes, foi quem avistou o corpo boiando, descendo as correntezas e parando no local por conta de galhos espalhados pelo rio. Ele acionou a Polícia Militar após laçar o corpo da vítima com uma corda e prender na ponte.



Ivanildo foi identificado pelo irmão, que esteve no local assim que ficou sabendo por testemunhar de ter um corpo boiando no rio. A testemunha justificou a falta do registro do desaparecimento do irmão por conta da família não ter condições de ir até a cidade, por falta de condução.



Irmã de Ivanildo informou que a vítima tomava remédios controlados, por sofrer de problemas mentais, e tinha costume de fugir de casa, sempre retornando em seguida. A família reside em uma chácara na região onde o corpo foi encontrado.



Corpo de Bombeiros de Coxim, munícipio próximo, foi acionado para retirar o corpo do rio. Os socorristas tiveram dificuldades em realizar a retirada por conta do local de difícil acesso. Caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde.