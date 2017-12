Corpo de advogado é encontrado carbonizado dentro do próprio carro

Um corpo foi encontrado carbonizado na madrugada desta quinta-feira (14), na BR-419, a 14 km do trevo de Anastácio, de acordo com as informações do site O Pantaneiro.

A vítima foi identificada como sendo o advogado e ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Aquidauana, Severino Alves de Moura. Moura estava em uma caminhonete com placas de Anastácio, que ficou destruída pelas chamas.

Luiz Guido Júnior/O Pantaneiro Corpo foi retirado da caminhonete

O fogo começou por volta das 22h20 desta quarta-feira (13) e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana. As primeiras informações divulgadas pelos militares, ainda na noite de ontem, foram as de que seria um acidente, onde o carro teria saída da pista e pegado fogo.

Quando a equipe de resgate chegou ao local, a caminhonete ainda era consumida pelas chamas. O corpo de Severino foi levado ao Imol (Instituto Médico Odontológico), onde foi reconhecido por familiares.

Segundo a família, Severino retornava ou se dirigia a sua fazenda que fica nas proximidades, onde costumava pernoitar, devido ao aumento de furto de gado, informou a equipe de reportagem de O Pantaneiro.

Apesar das informações iniciais sobre o acidente envolvendo Severino, não há sinais de batida no carro. O jornal local divulgou ainda que o advogado trabalhava na área trabalhista. A Polícia Civil investiga o que pode ter causado o incêndio e, consequentemente, a morte do profissional.