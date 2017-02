Corpo de adolescente é encontrado em matagal

Tamanho do texto

O Chapadense News Corpo não apresentou perfurações de faca ou bala

Corpo de um adolescente de 17 anos, que não teve a identidade revelada, foi encontrado em um matagal de Chapadão do Sul no sábado (4), com marcas de espancamento.



Conforme o site O Chapadense News, o corpo já estava há mais de um dia abandonado e foi encontrado pelo pai e amigos do menor em uma região onde há uma torre de rádio.



A família teria recebido uma ligação do suposto criminoso, que forneceu um “mapa” de onde o corpo da vítima poderia ser encontrado.



Para os peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Paranaíba, como o corpo não apresentou perfurações de faca ou bala, o jovem teria morrido após intensa sessão de espancamento.



A Polícia Civil investiga o caso.