Corpo da quarta vítima da rede de exploração sexual e tráfico é encontrado pela Policia Civil

Divulgação Buscas de vítimas da rede de exploração sexual e tráfico

A Polícia confirmou que corpo de Jhenifer Lima da Silva, desaparecida há dois anos, está enterrado no bairro Jardim Veraneio, na Capital. As informações são da delegada titular da DEAIJ, (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), Aline Gonçalves Sinnotti Lopes.

Uma mudança por conta de uma curva de nível formada em uma das esquinas pode ter desconfigurado o local exato, sendo necessária a busca em uma área maior do que a prevista.



Conforme as investigações, Luiz Alves Martins atraía adolescentes viciados em drogas, fornecendo-lhes “pasta base” ou dinheiro em troca de favores sexuais. As ações de exploração sexual de “Nando” durariam até que as vítimas o desapontassem, momento em que ele atraía os adolescentes e os executava.



As equipes iniciaram as buscas às 8h30 da manhã desta terça-feira (22), em uma região do bairro Jardim Veraneio. A Polícia Civil de Campo Grande, através da DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude) e com apoio de investigadores da DEH (Delegacia Especializada de Homicídios) e da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão A Roubos e Furtos de Veículos) continua com as buscas e trabalha com informações de que outras duas pessoas estariam enterradas na região.