Coronel metropolitano assumirá comando da Polícia Militar

Divulgação/SEJUSP Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP)

Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), José Carlos Barbosa, afirmou que o coronel Waldir Ribeiro Acosta assumirá o comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8).



Esta é a primeira vez que um policial, que começou como praça, assume o comando. A posse acontecerá na próxima semana, quinta-feira (16). O atual comandante, Jorge Edgard Júdice, assumiu em fevereiro do ano passado.



O oficial é formado na academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no ano de 1990. É formado em Direito e pós graduado em Direito do Estado e das Relações Sociais.