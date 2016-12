Contrabando de cigarro é apreendido pela PMA na rodovia MS 141

Divulgação/Assessoria Quadrilha abandonou os carros e fugiram a pé pela mata

Policiais Militares Ambientais de Batayporã apreenderam dois veículos transportando cigarros contrabandeados do Paraguai na noite de ontem (7), enquanto realizavam patrulhamento ambiental na rodovia MS 141.



O bloqueio da PMA estava em um local denominado linha do angico quando avistaram os contrabandistas que seguiam sentido à BR 267 retornar em alta velocidade.



Foi realizada perseguição ao veículo e os elementos adentraram em uma propriedade rural, abandonaram os veículos e fugiram pela mata.



Os veículos, um Fiat Strada constava queixa de roubo em Bela Vista do Paraíso (PR) e um Chevrolet Astra constava queixa de roubo em Cruzeiro D’Oeste (PR).



Ambos estavam com placas falsas clonadas. O material apreendido foi encaminhado à delegacia de Policia Civil de Nova Andradina.