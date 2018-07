Contrabandistas fogem de policiais e morrem em acidente; um deles morreu queimado

Tamanho do texto

Adilson Domingos Carro pegou fogo depois de capotar várias vezes

Dois contrabandistas morreram em acidente de trânsito enquanto fugiam de policiais na noite desta quarta-feira (25), na MS-379, em Laguna Carapã. A dupla era de Uberlândia (MG) e levava produtos adquiridos sem nota fiscal no Paraguai. O filho de um dos contrabandistas, adolescente de 13 anos, estava no carro e teve ferimentos leves.

Segundo o site Dourados News, por volta das 23h, policiais militares avistaram um Jeep Renegade, com placas de Belo Horizonte (MG), em atitude suspeita e deram sinal de parada. O carro era conduzido por Jonas de Oliveira, 26 anos, que tinha como passageiro Luiz Carlos Guimarães Filho, 46, além do adolescente, filho dele de Luiz.

O condutor não obedeceu à ordem e fugiu momento em que começou a perseguição. Próximo ao km 29 da rodovia, Jonas perdeu o controle de direção, saiu da rodovia e capotou o carro diversas vezes. Ao parar, o veículo pegou fogo.

O corpo de Jonas foi arremessado e ele morreu na hora. Já Luiz ficou preso no carro e foi carbonizado. O garoto conseguiu sair antes do incêndio, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital da Vida sem gravidade.

Durante vistoria, policiais encontraram diversos produtos contrabandeados. Trenas, relógios, torneiras, ferramentas e vários outros objetos ficaram espalhados pelo local.