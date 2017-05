Com explosivos e submetralhadoras, bandidos explodem agência bancária em Paranaíba

Tribuna Livre Agência ficou completamente destruída após ação dos bandidos

Bandidos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos e uma agência da Caixa Econômica Federal de Paranaíba, município no norte de Mato Grosso do Sul. Ação que durou apenas alguns minutos, aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10), por volta das 1h30, e ainda não se sabe o valor em reais que foi levado pelos criminosos.



Primeiras imagens divulgadas da ação, gravadas por uma câmara de segurança do local, mostram quatro dos seis homens que participaram do roubo, de acordo com a Polícia Civil. Entre os apetrechos carregados pelo grupo estavam submetralhadoras, explosivos e lasers. Todos os integrantes estavam com a cabeça coberta e usando coletes a prova de balas. Um carro da Toyota, modelo Corolla, foi usado pelos bandidos na ação.



Pelas imagens também é possível visualizar o momento em que os criminosos efetuam diversos disparos para cima. Até o momento não há informações se os tiros chegaram a atingir algum prédio da região.



A agência roubada fica no centro da cidade, próximo de uma praça e de estabelecimentos comerciais. Diversas cápsulas deflagradas foram encontradas pelo chão. Polícia Federal foi acionada e está sendo aguardada na cidade para que perícia detalhada seja realizada.



Delegado de Polícia Civil de Paranaíba está no local. Agência ficou completamente destruída após ação dos bandidos. Grupo fugiu em direção ao estado de Goiás. Caso está sendo investigado.