Com ciúmes, homem agride namorada com copo de vidro

Um homem de 23 anos, continua foragido, depois de agredir a namorada de 38 anos no último domingo (19). O autor jogou um copo de vidro no rosto na mulher, além de agredi-la com socos e chutes. O caso aconteceu em Aquidauana, no Bairro São Francisco.

Conforme os relatos da vítima para a polícia, o motivo das agressões seriam ciúmes. O casal estava se relacionando a sete meses, e moravam juntos, ontem ele iniciou as agressões verbais e físicas. A princípio ele jogou o copo no rosto dela e depois começou a dar socos e chutes nela, jogando-a no chão. Na sequência tentou enforcá-la.

A mulher ainda foi perseguida pelo autor, quando conseguiu correr para fora da residência. Depois de dizer que estava tudo terminado entre eles uma sessão de agressões começou terminando somente quando um casal de vizinhos interviu.

Antes de fugir o autor levou o celular da vítima como forma de pagamento por um sacolão no valor de R$ 300 que alegou ter comprado para a namorada. A mulher solicitou medida protetiva contra o autor. A polícia realiza buscas para encontrar jovem.