Com a ajuda de um helicóptero, PRF apreende 1,8 toneladas de maconha na BR-463

Tamanho do texto

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal, com o uso de um helicóptero, deflagrou uma carreta que transportava 1,8 toneladas de maconha do Paraguai com destino a São Paulo na tarde desta sexta-feira (2).





Divulgação/PRF Helicóptero ajudou na apreensão de maconha que estava escondida em fundo saldo de carreta

Conforme informações da PRF a ação aconteceu na BR-463, rodovia que liga Ponta Porã a Dourados e foi necessário a utilização de um helicóptero, pois o transporte do entorpecente estava em um fundo falso para dificultar a descoberta dos agentes.



O motorista do caminhão e outro homem que estava em um carro e passeio, suspeito de ser o batedor da ação foram presos por tráfico de drogas, e os veículos foram apreendidos.



Os suspeitos de envolvimento com o crime podem pegar de 5 a 15 anos de prisão por tráfico de drogas.