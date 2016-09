Cocaína é encontrada por cão farejador em veículo durante vistoria

Divulgação/PRF Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã

Durante vistoria de rotina, a Polícia Rodoviária Federal, com o auxilio de um cão farejador apreendeu 38 kg de cocaína em um veículo VW Santana com placas de São Paulo, na manhã desta terça-feira (13) em Ponta Porã.



De acordo com os agentes, o veículo era conduzido por um homem de 36 anos e após vistoria o cão identificou no porta-malas, no assoalho do carro e em um compartimento no tanque de combustível os entorpecentes em tabletes que totalizaram 38,6 kg de cocaína.



O condutor afirmou ter recebido o veículo preparado com a droga no pátio de um posto em Ponta Porã, e que transportaria até a cidade de Campo Grande, onde receberia o valor de R$ 3 mil.



Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.