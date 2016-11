Cobrança de dívida entre mulheres termina com uma baleada

Tamanho do texto

Uma mulher de 24 anos foi parar no hospital na noite desta segunda-feira (21) no Município de Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande. Segundo boletim de ocorrência, a jovem foi parar no hospital após ser atingida por um tiro disparado por outra mulher, de 25 anos.



A autora foi até a casa da vítima para cobrar uma dívida e efetuou dois disparos, mas apenas um atingiu o abdome da mulher, que foi levada ao hospital e passou por uma cirurgia. A autora confessou o crime, registrado como tentativa de homicídio.