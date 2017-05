Cliente de lanchonete é morto a tiros em suposto acerto de contas

Polícia Civil de Campo Grande investiga a morte de um homem ainda não identificado na noite de domingo (7), em uma lanchonete do bairro Jardim Canguru. Vítima foi atingida por cinco tiros e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Suspeito fugiu e ainda não foi identificado.



Segundo boletim de ocorrência, testemunhas foram ouvidas por policiais e relataram três versões diferentes, mas que todas indicam que um homem desconhecido chegou ao local, por volta das 22h45, e logo começou a atirar contra a vítima.



De acordo com a dona do estabelecimento, dois indivíduos entraram correndo no bar e, assim que chegaram em frente ao balcão, o de trás sacou a arma e atirou pelo menos três vezes contra o rapaz em sua frente. A testemunha se escondeu atrás do balcão e quando se levantou, o suspeito já havia deixado o local.



Músico que se apresentava no estabelecimento relatou que a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas quando o suspeito o abordou perguntando se ele estava “lembrado” dele. Em seguida sacou o revólver e teria efetuado disparos em sua direção. Um outro funcionário revelou que estava próximo ao balcão quando presenciou o momento em que a vítima foi abordada, conversou com o autor e, em seguida, foi atingida pelos tiros.



Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou o óbito da vítima. De acordo com peritos que coletaram provas do crime do local, o homem foi atingido por pelo menos cinco tiros, provocando perfurações no lado direito da cabeça, dias no tóraz e duas nas costas.



Falta de documento pessoais impediu que a vítima fosse identificada. Corpo foi encaminhado para Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL), mas nenhum familiar se apresentou até o momento para identifica-lo. Caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Piratininga.