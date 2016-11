Ciúme de mulheres provoca briga de garrafa e taco de sinuca e cinco são detidos

Uma briga generalizada levou cinco jovens, entre 19 e 23 anos, para a delegacia no Município de Jardim. Segundo boletim de ocorrência, três jovens estavam no bar do Gaúcho, no Jardim Panorama, quando começaram uma discussão com outros dois jovens.



O trio disse à polícia que a briga começou por causa de ciúmes de algumas mulheres que também estavam no local. Os tacos de sinuca e as garrafas serviram de armas para os jovens, que iniciaram uma briga generalizada.



O dono do bar chamou a polícia e o quinteto foi levado para a delegacia. Um dos envolvidos portava um faço de, aproximadamente, 30 centímetros de lâmina. Ele tentou se desfazer da arma, jogando no chão, mas acabou sendo flagrado. O boletim de ocorrência foi registrado como “lesões corporais recíprocas”.