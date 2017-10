Cinco assaltantes invadem casa e fazem família refém

Cinco assaltantes invadiram uma casa e fizeram a família refém, sob a mira de arma, neste domingo (1). O crime aconteceu em imóvel que fica na rua Fernando Corrêa da Costa, no Centro de Paranhos.





A Gazeta News Caso é investigado na delegacia de Paranhos

Conforme informações do registro policial, a moradora, de 44 anos, contou que estava acompanhada do filho e de uma sobrinha, ambos menores de idade, quando ouviram latidos do cachorro.



No momento em que o menino abriu a porta para ver o que era, todos foram surpreendidos por cinco criminosos, anunciando o roubo. Os assaltantes vestiam capuz e estavam armados.



Segundo a vítima, eles pareciam saber da rotina da família e afirmavam que na casa havia dinheiro. Os ladrões fugiram levando um Voyage, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 1 mil que a vítima foi obrigada a entregar para eles.



Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito de envolvimento no roubo foi encontrado.