Churrasco em repartição pública vira caso de polícia

Rio Pardo News/Cedida Prefeito Paulo Tucura sereve carne aos funcionários

Um churrasco com muita cerveja e outras bebidas, realizado durante o horário de expediente desta sexta-feira (7), na sede da Secretaria de Obras de Ribas do Rio Pardo (MS), virou caso de polícia e terminou na Delegacia. De acordo com informações da Polícia Civil, após denúncias, a Promotoria de Justiça convocou força policial para apurar o caso.

Segundo reportagem do Rio Pardo News, as denúncias apontavam que acontecia, durante todo o dia, na repartição pública, acontecia uma confraternização de fim de ano, com churrasco e consumo de bebida alcoólica. O prefeito Paulo Tucura (MDB) e o Secretário de Administração Aníbal Júnior estiveram no evento. O prefeito foi fotografado cortando carne para funcionários e convidados.

A realização deste tipo de evento em repartição pública, pode caracterizar ato de improbidade administrativa, se enquadrado no Artigo 9º., XII, da Lei 8429/1992, ou seja: usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do Município. Procurada pela reportagem, a assessoria do prefeito preferiu não se pronunciar.

No Facebook, o advogado João Alfredo Danieze se identificou como um dos denunciantes. “Confraterniza-se com cervejas e muita carne em pleno expediente”, escreveu. Danieze aproveitou para protestar contra a falta de merenda nas escolas, remédios nos postos e emprego. “Infelizmente, tem gente que acha isso normal”.

Ocorrência policial

Durante realização de diligência feita por um representante do Ministério Público e pelo delegado de polícia. Um dos funcionários teria protestado contra a ação e, discutido com a autoridade policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o estudante identificado como Guilherme foi denunciado por desobediência e desacato. Guilherme que filmava toda a ação teria recebido voz de prisão do delegado que, ao tentar pegar o aparelho celular foi agredido com um tapa na mão.

É comum, não só em Ribas do Rio Pardo, mas também em outros municípios brasileiros, a realização de festas de confraternização de fim de ano. Entretanto, festas dentro das repartições públicas é ilegal e o crime prevê prisão de até 6 anos.

A reportagem do Capital News entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo. De acordo com o Diretor de Comunicação Paulo Molina, “ocorreu uma denuncia ao MP, e ela ainda não foi concluída. Somente após manifestação do MP que ocorrerá algum posicionamento por parte de Prefeitura. Do mais, é mera especulação”.