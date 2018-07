Cerca de 400 litros de combustível eram transportados ilegalmente em tambores

Tamanho do texto

Divulgação

Policiais militares ambientais flagraram o transporte irregular de combustível que era feito em tambores. O fato foi nesta sexta-feira (27), na BR-158, em Cassilândia.

Durante fiscalização, nas proximidades da ponte nova que faz divisa com o estado de Goiás, policiais abordaram o motorista de uma caminhonete S10, com placas de Goiânia (GO).

Durante vistorias, foram encontrados 20 tambores de plástico com 20 litros de gasolina cada um, na carroceria da caminhonete. O total de combustível apreendido foi de 400 litros. O transporte era feito sem licença ambiental.

O homem, de 35 anos, foi autuado e poderá responder por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão. Ele também foi multado em R$ 3, 5 mil.

O produto perigoso, o veículo e o infrator foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.