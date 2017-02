Celular com fotos pornográficas de crianças é encontrado com detento

Dourados News/Osvaldo Duarte O homem disse que eram fotos de internet

Agentes penitenciários encontraram Tiago Vasques Barbosa, de 29 anos, com um celular arquivado fotos pornográficas de crianças. O caso aconteceu durante operação na quinta-feira (9), no Presídio Semiaberto de Dourados no pavilhão II.



Tiago, que cumpre pena de 12 anos por roubo, tráfico e associação criminosa, disse que as fotos seriam da internet, de acordo com informações do Dourados News. Porém foram encontradas conversas em rede social com menores, onde o autor pedia fotos.



O homem foi encaminhado para a delegacia e autuado por fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente é crime, de acordo com o artigo Art. 241 da lei nº 8.069 do Estatuto da Criança de do Adolescente (ECA).