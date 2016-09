Casal se desentende e mulher desfere golpes de faca contra companheiro

Tamanho do texto

Na madrugada desta terça-feira (6) um casal se desentendeu enquanto faziam uso de bebida alcóolica em uma residência na cidade de Três Lagoas, conforme informações do boletim de ocorrência.



Segundo informações a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal com a vítima já recebendo atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



Ao chegar os agentes foram informados pela vítima, um homem de 39 anos, que enquanto bebia com a companheira a mesma desferiu golpes de faca contra ele. O homem então saiu de casa para buscar ajuda e foi levado pela tia ao o pronto atendimento.



Porém a vítima não soube informar o local da residência onde a briga havia acontecido. Já o caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da cidade como lesão corporal.