Casal roubado diz que não vai mais sair em Três Lagoas

Uma noite de diversão foi frustrada pela ação de uma dupla de bandidos, que na madrugada deste sábado (27) abordou um casal que saia de uma chopperia, localizada na circular da Lagoa Maior, e agindo de forma violenta anunciaram o roubo.





Divulgação/TL Notícias Casal fez boletim de ocorrência após momentos de pânico em assalto

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o assalto aconteceu quando o casal saia da chopperia e se dirigia para o seu veículo, quando dois homens se aproximaram, sendo que um deles estava armado com um pedaço de madeira, e exigiram que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares e todo o dinheiro que carregavam.



Durante toda a ação os bandidos se mostravam muito violentos e exigiam que o casal não olhasse para seus rostos, caso contrario iriam "meter bala".



Após roubar todos os pertences do casal, a dupla fugiu e foram seguidos pela vítima, uma mulher de 39 anos, que viu o momento em que os bandidos subiram em uma motocicleta antiga.



Segundo informações a mulher disse que o marido, um idoso de 60 anos, trabalha em uma empresa de celulose e recentemente foi transferido para Três Lagoas, sendo esta a primeira vez que o casal saiu na cidade.



A vítima ficou muito assustada e que apesar de ter morado em várias cidades, esta é a primeira vez que é vítima de um roubo e que pensa em não sair mais em Três Lagoas.