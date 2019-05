Casal preso com mercadorias contrabandeadas

Divulgação/DOF Carga seria levada para o SP

Em um ônibus de viagem com destino a cidade de São Paulo/SP, um casal de 20 e 21 anos, foram presos com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Eles estavam com 732 pacotes de essência para narguilé; 2 volumes de vestuário; 10 volumes de óculos; e, uma caixa de relógios. A prisão aconteceu ontem (20) durante fiscalização em Bataguassu (MS).

O casal disse para a polícia que foram contratados como freteiros; que embarcaram em Nova Alvorada do Sul (MS) tendo como destino, da mercadoria, a cidade de São Paulo (SP).

Os pacotes da essência de narguilé e o casal foram entregues na Polícia Federal de Três Lagoas (MS) e as outras mercadorias na Receita Federal de Ponta Porã (MS), conforme a assessoria.