Casal marca encontro por telefone e mulher tem casa furtada por acompanhante

Liniker Ribeiro/Capital News Autor foi encaminhado para Depac Piratininga

Homem de 26 anos foi preso na madrugada deste sábado (11) suspeito de ter furtado equipamentos eletrônicos de uma residência no bairro Monte Alegre, em Campo Grande. Segundo a vítima, uma mulher de 28 anos, eles teriam marcado um encontro amoroso por telefone e, assim que pegou no sono, o suspeito teria roubado os produtos e fugido do local.



De acordo com o delegado da Polícia Civil, Hoffman D’Ávila, uma equipe policial conduzia dois adolescentes até a Unei Novo caminho, por volta das 3h45 por tráfico de drogas, quando foi abordada pela vítima na Rua da Divisão, altura do condomínio Villagio Parati.



Aos policiais, a mulher informou que estava perseguindo o autor, com a ajuda de um motorista de Uber, em busca de dois tablets e um aparelho celular que o mesmo teria furtado de sua residência. Wellington do Carmo foi localizado pelos civis e com ele os aparelhos roubados. Suspeito afirmou que a posse dos eletrônicos se dava a uma dívida da vítima com ele, o que foi negado pela mulher.



Vítima revelou ainda que conhecia o suspeito apenas por telefone e que o encontro de hoje foi o primeiro entre o casal. Os dois, junto dos aparelhos furtados, foram encaminhados para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.



Cautelas

Delegado da Polícia Civil, Hoffman D’Ávila, alertou para os cuidados que a população deve ter quanto a confiar informações pessoais ou acesso a sua residência a desconhecidos. “Polícia Civil orienta a população, tanto homem quanto mulher, para tomar as devidas cautelas de abrir, franquear a entrada em sua residência, passar seus dados, ou qualquer tipo de intimidade com a pessoa que você não conheça. Porque não só crime de furto, mas também há, nós já vivenciamos algumas situações em que a vítima conhece uma pessoa pelas redes sociais e em dois, três dias, já franqueia a entrada em sua casa, RG, CPF, documentação, conta bancaria, podendo ai ser vítima de um estelionato, de um roubo e até de um crime sexual”, orientou.