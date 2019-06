Casal indígena foi morto por saber de outro de homicídio

Divulgação/SIG Dupla foi apresentada nesta segunda-feira e contou com frieza sobre os crimes cometidos

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da polícia civil de Dourados apresentou nesta segunda-feira (10) os autores do duplo homicídio na aldeia Bororó e apresentou os detalhes do crime brutal contra um casal na sexta-feira. Segundo a polícia, os autores confessaram que mataram por desconfiar que o homem tinha visto eles cometerem outro assassinato.

Os corpos de Osvaldo Ferreira, de 38 anos, e Rosilene Rosa, de 34 anos, foram encontrados dentro da residência na madrugada de sexta-feira (7) e o crime foi avisado à polícia depois que o filho do casal avisou a professora na escola e ela acionou as lideranças indígenas para saber do ocorrido.

Cerca de 24 horas depois, as mesmas lideranças encontraram os acusados e avisaram a polícia que realizou a prisão no sábado, mas somente nesta segunda-feira foram apresentados os fatos à imprensa.

De acordo com o delegado do SIG, Rodolfo Daltro, Gelso de Oliveira Arevalo, de 38 anos, e Geovane da Silva Vasques, de 18, confessaram o duplo homicídio e o estupro a mulher. Gelso disse que premeditou a morte de Osvaldo por desconfiar que a vítima teria visto ele matar Felismar Benitez Ortiz, de 28 anos, no dia 1º, em um local próximo. O corpo de Felismar apresentava sinais de golpes de madeira no rosto e na cabeça e foi encontrado boiando às margens de lago, que fica aos fundos da reserva, no dia seguinte.

“Quando fomos investigar a cena do crime, observamos que era muito próximo de onde ocorreu o crime de Felismar e surgiu a hipótese de Osvaldo ter visualizado o autor [do assassinato] e ter sido morto em uma queima de arquivo”, relatou Rodolfo Daltro que ainda contou que ambos ainda estupraram a mulher antes de matarem.

O delegado se mostrou surpreso com a frieza da dupla que teria cometido os crimes na frente do filho das vítimas de apenas 9 anos. A criança teria conseguido fugir no momento que a mãe estava sendo morta. Ainda segundo Daltro, o menor está em estado de choque.

“Perguntamos aos autores se a intenção era também de matar a criança e eles responderam, com extrema frieza, que iam ver o que fazer com ela”, relatou o delegado.

Gelso já estava foragido da justiça pela prática de roubo e dessa vez, ao lado de Geovanne foram autuados em flagrante pela prática de homicídio qualificado e estupro, sendo representado pela decretação da Prisão Preventiva de ambos. Gelso também foi indiciado pela prática do homicídio qualificado contra Felismar Benites.