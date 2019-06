Casal é amarrado e preso em quarto durante assalto

Três bandidos assaltaram e mantiveram um casal refém dentro de um quarto. O caso aconteceu na última quarta-feira (4) na cidade de Iguatemi. os autores fugiram levando a camionete do casal e joiais.

O casal estava chegando em casa quando foram abordados por três homens armados. As vítimas foram levadas para dentro da casa e os assaltantes exigiram o celular deles. O casal foi levado para um quarto e foram amarrados com peças de roupas.

Dos três bandidos, dois ladrões fugiram com a camionete do casal, enquanto o outro assaltante aguardou por aproximadamente 10 minutos e fugiu com uma bicicleta que havia na casa. As vítimas conseguiram pedir ajuda em um hotel próximo a residência. A Polícia Militar foi acionada, mas os suspeitos não foram localizados.