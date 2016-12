Casal discute por uso de computador e homem mata esposa

Elisângela Barbosa de Oliveira Silva, de 41 anos, foi assassinada pelo marido, de 34 anos, enquanto usava um computador. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (29), no Jardim Veraneio, em Campo Grande.



A mulher estava no quarto quando o homem entrou discutindo. Ele a agrediu e disparou atingindo no pescoço. Após a gritaria, os vizinhos viram o homem colocando o corpo no carro.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e deixada lá pelo marido.



Quando retornou ao carro percebeu que a gasolina tinha acabado e abandonou o veículo. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam).