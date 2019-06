Casal de indígena é assassinado a golpes de facão na aldeia

Cido Costa/Dourados Agora Casal foi morto dentro de casa na aldeia em Dourados nesta sexta-feira

A Polícia Civil foi acionada nesta manhã de sexta-feira (7) na aldeia Bororó, em Dourados, para atender um registro de crime brutal contra um casal morador no local. Ambos estavam mortos e com sinais de tortura.



O corpo de Osvaldo Ferreira, de 38 anos, foi encontrado na sala com várias marcas de facada no rosto e tórax. Já Rosilene Rosa, de 34 anos, estava nua, com mãos amarradas, com cinco marca de facadas e apresentava sinais de violência sexual. Além disso, o rosto da mulher estava desfigurado.



De acordo com o site Dourados Agora, o chamado policial foi de uma criança, filho do casal, que avisou a professora na chegada a escola sobre o ocorrido. A polícia segue investigando o duplo homicídio e ainda não relatou se há pistas da autoria do crime.