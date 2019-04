Casal cria álibi, mas são pegos por um detalhe no suposto convite de casamento

Divulgação Os dois presos, a droga e o veículo foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai

Desta vez de forma inusitada dupla que transportava droga usou como álibi “convites de casamento”, talvez se não errassem a data do casório os policiais não suspeitassem. Ontem (27), em Amambai os Policiais Rodoviários Militares realizavam fiscalização quando perceberam um Volkswagen Fox entrando em alta velocidade na cidade e seguindo em direção ao centro. A equipe seguiu o veículo até o bairro Vila São Luiz, onde o abordaram.



Segundo boletim de ocorrência enquanto o casal afirmava que a celebração aconteceria no dia 7 de setembro, a data impressa nos convites marcava a festa para o dia 7 de julho.



O erro fez com que os policiais fizessem uma busca minuciosa no veículo e encontrassem compartimentos ocultos no painel, no encosto do banco traseiro, no assoalho e ate no para-choque traseiro. Os esconderijo estava com vários tabletes de maconha, que após pesagem totalizaram 124 quilos.



Diante do flagrante, Jackson confessou que receberia R$ 4 mil para entregar a droga em Campo Grande. Já a mulher negou saber da maconha, mas também não soube explicar o porquê mentiu.



Os dois presos, a droga e o veículo foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.