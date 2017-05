Casa na fronteira é alvo de tiros e moradores acusam PCC

Foto: Porã News Casa ficou com várias marcas de tiros após suposto ataque do PCC

Uma residência na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, divisa com Ponta Porã no Brasil, foi alvo de vários tiros na noite de quinta-feira. A polícia paraguaia foi acionada e coletou vestígios para encontrar os possíveis autores dos disparos.



De acordo com o site Porã News, uma moradora se manifestou e acusou o grupo brasileiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e estariam atrás de seu irmão que pode estar envolvido em um roubo de uma camionete na fronteira. Ela também disse que sofreu sequestro pelo mesmo grupo e que só não foi morta devido estar grávida.



A polícia ainda não confirmou os fatos apresentados pela moradora e segue investigando o caso.