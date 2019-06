Carros se chocam e um deles capota na via

Moradores do bairro confirmaram que o local do acidente sempre acaba sendo palco de graves batidas

Acidente envolvendo dois carros em Três Lagoas, na manhã desta segunda (10), capota carro que transitava em alta velocidade e não conseguiu frear assim batendo em outro veiculo.

Apesar da gravidade do acidente, que aconteceu no cruzamento das ruas João Silva com a Eurídice Chagas Cruz, os motoristas não ficaram feridos. Segundo moradores das proximidades do local, acidentes no cruzamento são comuns.

Os bombeiros estiveram no local para ajudar tirar o motorista do veiculo.