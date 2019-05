Carros são apreendidos com mercadoria estrangeira

Divulgação/DOF Mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal

Três veículos foram apreendidos pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com várias mercadorias contrabandeadas do Paraguai. O bloqueio aconteceu na última terça-feira (21) em Ponta Porã.

Conforme a assessoria do DOF , no veículo Gol branco com placas de Marília (SP) estavam 2 volumes de óculos; 3 volumes prensados de jaquetas; e, 16 caixas de essência para narguilé. Em outro carro do mesmo modelo foram localizados, 8 caixas de essência para narguilé; 3 volumes prensados de jaquetas; e, 2 volumes de óculos.

Já no Renault Clio de cor prata e placas de Ladário (MS) estavam 9 caixas de essência para narguilé; 10 volumes de brinquedos diversos; 8 volumes de relógios; e, um volume prensado de jaquetas.

Os condutores dos veículos de 49, 53 e 57 anos foram liberados com uma cópia do boletim de ocorrência . Os carros e as mercadorias foram entregues na Receita Federal de Ponta Porã (MS).